На думку Бор’є Екхольма (Borje Ekholm), заборона використовувати обладнання Huawei для 5G суперечить принципам вільної конкуренції та торгівлі.

Генеральний директор шведської компанії Ericsson Бор’є Екхольм прокоментував заборону уряду на використання в країні обладнання Huawei для мереж 5G. Він вважає це обмеженням вільної конкуренції та торгівлі, яке сповільнить розгортання нової технології в Швеції.

Про це повідомляє Financial Times.

Китайська компанія-виробник телекомунікаційного обладнання Huawei подає апеляцію на заборону, накладену шведською владою минулого місяця. Санкції ініціювали збройні сили та служба безпеки країни, які звинуватили Китай у «збиранні розвідувальної інформації та викраденні технологій».

В інтерв’ю для Financial Times Бор’є Екхольм зазначив: «Рішення необхідно переглянути. Це потрібно як компанії Ericsson, так і всій країні, адже ми керуємося принципами вільної торгівлі. Я вважаю, важливо забезпечити вільну конкуренцію в умовах відкритого ринку».

На відміну від інших країн, у тому числі Великої Британії, які досить завуальовано пояснювали своє рішення побоюваннями щодо загальнонаціональної безпеки, Швеція дуже чітка у формулюваннях. Телекомунікаційним операторам заборонили встановлювати обладнання компаній Huawei та ZTE для мереж 5G, а те, яке вже використовується для здійснення базових операцій, потрібно демонтувати до 2025 року.

Бор’є Екхольм погодився, що надійність мереж зв’язку — питання національної безпеки, яке в майбутньому постане ще гостріше. Однак він вважає, що Швеція відхилилася від вказівок ЄС щодо безпеки мереж 5G, покликаних збалансувати питання національної безпеки та вільної конкуренції.

«Я вважаю це хибним тлумаченням розумного законодавства», — додав Бор’є Екхольм.

Через апеляцію Huawei було перенесено аукціон з розподілу частот 5G, який мав відбутися цього місяця. На думку Бор’є Екхольма, сповільниться розгортання нових телекомунікаційних мереж загалом.

Ericsson та Nokia — основні конкуренти Huawei. Проте шведська компанія має досить значну частку бізнесу в Китаї, тому деякі аналітики припускають, що вона намагатиметься захистити себе, не поділяючи офіційну позицію Стокгольма.

Бор’є Екхольм також розповів, що, попри конкуренцію, Ericsson та Huawei разом працювали над розробкою галузевих стандартів, і що важливо зберегти таке співвідношення сил.

«Я належу до тієї категорії людей, які вважають, що конкуренція спонукає компанії розвиватися у довгостроковій перспективі, — сказав Бор’є Екхольм. — Вона стимулює нас бути більш інноваційними та розробляти ще кращі продукти для наших клієнтів».

На початковому етапі розгортання мереж 5G Ericsson була успішнішою за Nokia та уклала декілька угод у Китаї. Обидві компанії були втягнуті у геополітичний конфлікт, коли деякі урядовці, наближені до президента США Дональда Трампа (Donald Trump), заявили, що Америці варто розглянути можливість придбання їхніх акцій.

На думку Бор’є Екхольма, країнам Європи потрібно пришвидшити розгортання мереж 5G. «Згадайте про 4G — доки в Європі сперечалися, що таке «вбивчий додаток», американці та китайці розгорнули мережі, — сказав він. — Тепер їхні компанії домінують на ринку додатків. Те саме станеться і з 5G, тільки цього разу стосуватиметься підприємств. Сповільнення розгортання 5G — ризик для економіки. Європа ризикує знову пасти задніх».

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Автори: УНІАН, УНІАН