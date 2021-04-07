Вартість робіт - 98 млн грн.

Кабінет міністрів погодив фінансування робіт зі створення та запуску оптико-електронної космічної системи зондування Землі "Січ-2-1".

Потрібну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Як сказано в пояснювальній записці, роботи зі створення супутника були розпочаті у 2013 році, а у 2015 році було прийнято рішення, що його за свій рахунок добудує конструкторське бюро "Південне" (вартість робіт оцінена в 98 млн грн).

Своїм рішенням Кабмін перерозподілив існуючий фінансовий ресурс на доопрацювання супутника, контроль якості робіт і безпосередньо запуск системи в космос.

Супутник "Січ-2-1"

Супутник "Січ-2-1" є модифікацією супутника "Січ-2", запущеного у 2011 році. Супутник "Січ-2-1" розробляється в рамках Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України та призначений для отримання цифрових зображень поверхні Землі у видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах довжин електромагнітних хвиль, а також для моніторингу параметрів іоносфери Землі.

Запуск системи запланований на грудень цього року.

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Автор: Дмитро Шварц