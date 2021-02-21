Банки мають обмежити загальний обсяг спільно з платформами кредитування.

Китайський регулятор наклав нові обмеження на банки та фінансові організації, що працюють з онлайн-мікрокредиторами, в тому числі під керівництвом фінтех-компанії Ant Group (дочка Alibaba, засновник Джек Ма).

Про це повідомляє Bloomberg. Таким чином, влада завдала нового удару по бізнесу Ма.

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Тепер банки мають обмежити загальний обсяг спільно з платформами кредитування. Його рівень не має перевищувати 50 відсотків від суми заборгованості. Обсяг спільного кредитування з однією платформою має бути нижче 25 відсотків від чистого капіталу банку.

Як пише видання, таке регулювання буде гальмувати подальше зростання Ant. Підрозділи компанії видали 500 мільйонам осіб споживчі кредити на 1,7 трильйона юанів (263 мільярди доларів) станом на 30 червня 2020 року.

Десять банків в останні місяці перестали співпрацювати з платформами споживчого кредитування через посилення правил.

Історія конфлікту

Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори і банки Китаю, звинувативши їх у «ломбардному мисленні».

Після цього банк Китаю скасував обіцяло бути рекордним IPO Фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.

Що таке Alibaba

Alibaba-найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

20 квітня 2020 року Alibaba Group заявила про те, що інвестує $28 мільярдів в хмарну інфраструктуру. Компанія заявила, що витратить кошти на розвиток операційних систем і на розвиток інфраструктури своїх центрів обробки даних.

16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. В тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.

За даними дослідницької компанії Canalys, в 4 кварталі 2019 року підрозділ Alibaba Cloud Intelligence контролював 46,4% хмарного ринку Китаю, тоді як Tencent і Baidu Cloud Cloud мали 18% і 8,8% ринку відповідно.

20 січня 2021 року засновник китайського інтернет-гіганта Alibaba Group Джек Ма вперше майже за три місяці показався на публіці.

28 січня 2021 року стало відомо про те, що засновник Alibaba готує масштабну реорганізацію одного зі своїх стартапів.

2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.

3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову Компанію.

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Автор: Олена Коваленко