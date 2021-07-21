Це розчарувало інвесторів, оскільки аналітики прогнозували зростання числа клієнтів сервісу.

Найбільший у світі сервіс потокового відео Netflix Inc., заявив про втрату передплатників.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте такожРада хоче зобов'язати Google, Microsoft і Netflix платити ПДВ в Україні

Netflix Inc повідомив про те, що кількість передплатників з США і Канади зменшилася на 430 тисяч осіб.

Максимальний відтік передплатників був зафіксований у другому кварталі 2021 року.

Як пише видання, у зв'язку зі зменшенням кількості передплатників, інвестори почали висловлювати стурбованість подальшою долею компанії.

Компанія прогнозує, що в третьому кварталі загальна кількість передплатників збільшиться на 3,5 млн. це розчарувало інвесторів, оскільки аналітики прогнозували зростання числа клієнтів сервісу на 5,9 млн.

Netflix Inc: що потрібно знати

Netflix Inc. - американська розважальна компанія, постачальник фільмів і серіалів на основі однойменного стрімінгового сервісу.

Заснована 29 серпня 1997 року. Штаб-квартира знаходиться в Лос-Гатосі, Каліфорнія.

За підсумками 2020 року стрімінговий сервіс компанії мав понад 200 млн передплатників у всьому світі.

Netflix в Україні

2 лютого 2021 року Міністерство цифрової трансформації повідомило про те, що веде переговори з платіжною системою PayPal і стрімінговим сервісом Netflix про їх вихід на український ринок. Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков під час публічного обговорення національної економічної стратегії-2030.

Щодо Netflix йшлося про можливе відкриття в Україні R&D-центру (Центру досліджень і розробок).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко