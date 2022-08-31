"Укрпошта" відкрила свої магазини на Amazon та eBay в червні поточного року і продає марки на українську патріотичну тематику та інші мерчі.

З моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon продажі продукції "Укрпошти" становлять 5,3 млн грн.

Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив в Telegram.

"Раніше ми стали першою поштою світу, яка відкрила свій магазин на Amazon і eBay. Тепер ми в такому ж статусі, але вже з позначкою "top-rated seller на eBay", - зазначив Смілянський.

Відео дня:

За його словами, третину замовлень компанія отримує з США. Також найактивніші покупці з Німеччини, Канади, Великобританії та Гонконгу.

Війна в Україні та марки:

12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.

23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.

"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Добрий вечір, ми з України".

25 серпня в "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки.

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