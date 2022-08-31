З моменту відкриття онлайн-магазинів на eBay та Amazon продажі продукції "Укрпошти" становлять 5,3 млн грн.
Про це генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив в Telegram.
"Раніше ми стали першою поштою світу, яка відкрила свій магазин на Amazon і eBay. Тепер ми в такому ж статусі, але вже з позначкою "top-rated seller на eBay", - зазначив Смілянський.
За його словами, третину замовлень компанія отримує з США. Також найактивніші покупці з Німеччини, Канади, Великобританії та Гонконгу.
Війна в Україні та марки:
12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку "Російський військовий корабель, йди ...! Героям слава!" накладом 1 млн штук.
23 травня в продаж була випущена марка "Російський військовий корабель... Все!". За перший день продажу було реалізовано близько 800 тис. цих марок.
"Укрпошта" з 28 липня ввела в обіг нову поштову марку "Добрий вечір, ми з України".
25 серпня в "Укрпошті" розповіли, коли з'являться нові марки.