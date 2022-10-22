Найбільше перебоїв зафіксували у Хмельницькій та Миколаївській областях.

Після сьогоднішніх ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі України у низці областей сталися збої інтернет-зв'язку.

Про це свідчать дані NetBlocks.

Різке падіння трафіку спостерігається у Миколаївській, Хмельницькій, Волинській, Кіровоградській та Черкаській областях, а також у Рівному, Житомирі та Одесі.

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Найбільше перебоїв зафіксували у Хмельницькій та Миколаївській областях. Там інтернет-з'єднання залишилося тільки у 27-28% населення.

Масована атака Росії 22 жовтня

Вранці сьогодні, 22 жовтня, російські загарбники масово вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що росіяни здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня. Електрики візьмуться за відновлення, як тільки рятувальники ліквідовують наслідки ракетних влучань.

Через атаку російських окупантів на українську інфраструктуру від електропостачання відключено майже 1,5 млн абонентів у семи областях.

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