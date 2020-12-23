Заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та навколишнього середовища Кіт Крах зазначив, що Китай продає свої технології дешевше, щоб дістатися до даних користувачів.

Уряд США може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

Про це заявив заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та навколишнього середовища Кіт Крах, передає "Радіо Свобода".

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"Ви можете запитати: чому пропозиція Китаю нижча? Чому вони надають такі дешеві послуги? Тому що вони хочуть отримати ваші дані ... уряд США, зокрема DFC (американська корпорація фінансування Міжнародного розвитку — ред.) може покрити різницю в ціні", — заявив Крах.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив свою підтримку ініціативі США "чиста мережа". У цій ініціативі беруть участь країни та телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом своїх національних інтересів і конфіденційності даних своїх громадян від "агресивного втручання шкідливих гравців".

У посольстві США в Україні уточнили, що Україна поки не приєдналася до ініціативи "чиста мережа", а лише висловила підтримку її принципам.

Вартість обладнання компанії Huawei для України значно нижче, ніж у конкурентів. На думку експерта з кібербезпеки Володимира Стірана, Україна навряд чи може собі дозволити будь-яке інше обладнання 5G, крім Huawei.

Що цьому передувало

В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію в столичній підземці можуть використовувати відразу всі три мобільних оператори.

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення почало діяти від 30 червня.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

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Автор: УНІАН