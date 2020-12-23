Уряд США може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
Про це заявив заступник держсекретаря США з питань економічного розвитку, енергетики та навколишнього середовища Кіт Крах, передає "Радіо Свобода".
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"Ви можете запитати: чому пропозиція Китаю нижча? Чому вони надають такі дешеві послуги? Тому що вони хочуть отримати ваші дані ... уряд США, зокрема DFC (американська корпорація фінансування Міжнародного розвитку — ред.) може покрити різницю в ціні", — заявив Крах.
Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив свою підтримку ініціативі США "чиста мережа". У цій ініціативі беруть участь країни та телекомунікаційні компанії, які працюють над захистом своїх національних інтересів і конфіденційності даних своїх громадян від "агресивного втручання шкідливих гравців".
У посольстві США в Україні уточнили, що Україна поки не приєдналася до ініціативи "чиста мережа", а лише висловила підтримку її принципам.
Вартість обладнання компанії Huawei для України значно нижче, ніж у конкурентів. На думку експерта з кібербезпеки Володимира Стірана, Україна навряд чи може собі дозволити будь-яке інше обладнання 5G, крім Huawei.
Що цьому передувало
- В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію в столичній підземці можуть використовувати відразу всі три мобільних оператори.
- Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала Китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.
- Рішення почало діяти від 30 червня.
- У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.
- Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".
- Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.
- Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.
- Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.
- 22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.
- 23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.
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