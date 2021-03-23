Цей тест запущений 22 березня й поширюється на осіб, які дивляться відео в США.

Сервіс YouTube запустив новий експеримент, в рамках якого тестується можливість автоматичного визначення переліку продуктів в завантажуваних роликах.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Цей тест запущений 22 березня і поширюється на "осіб, які дивляться відео в США", - йдеться в повідомленні.

Фактично, YouTube експериментує з новою функцією, яка відображає список продуктів, виявлених у деяких відео, а також супутні продукти.

"Такі продукти будуть демонструватися між рекомендованими Відео для глядачів, що прокручують ролики під програвачем. Мета полягає в тому, щоб допомогти людям знайти більше відео та інформації про ці продукти на YouTube", - підкреслює видання.

Можна припустити, що цей крок покликаний допомогти Google зайняти частку на прибутковому ринку партнерських посилань, а також безпосередньо пов'язати комерцію з завантаженням відео.

Ці списки можуть виступати в якості другого алгоритму рекомендацій, коли YouTube буде показувати відео, в яких представлені Схожі продукти. Це також дозволить YouTube конкурувати з іншими сервісами на ринку покупок в рамках соціальних платформ (наприклад, з Instagram).

Відзначимо, поки що мова йде лише про експериментальну функції. Поки немає інформації про те, чи буде YouTube займатися її повномасштабним впровадженням.

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Автор: Андрій Кібальний