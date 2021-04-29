Apple може втратити $3-4 млрд доходу в цьому кварталі через дефіцит чіпів

Дохід Apple за підсумками перших трьох місяців 2021 року виріс до $89,6 млрд — на 54%. За підсумками другого кварталу 2021 фінансового року, який закінчився 27 березня, компанія повідомила про двозначне зростання по кожній зі своїх категорій продуктів.

Про це пише CNBC.

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Зокрема, продажі iPhone зросли на 65,5% і принесли компанії $47,94 млрд.

Продажі комп'ютерів iMac зросли на 70,1%, а планшетів iPad на 79% - до $9,1 млрд і $7,8 млрд відповідно.

Доходи компаній від сервісів iCloud, App Store та Apple Music виросли на 26,7% - до $16,9. За словами СЕО Apple Тіма Кука, зараз у компанії понад 660 млн платних підписок на послуги платформи. Це 40 млн більше, ніж у попередньому кварталі.

Компанія збільшить виплату дивідендів на 7%, до $ 0,22 на акцію, і схвалить викуп акцій на суму $90 млрд.

За словами фінансового директора Apple Луки Маестро, в наступному кварталі компанія також розраховує на двозначне зростання доходів. Однак, він визнав, що Apple не змогла уникнути проблем через глобальний дефіцит чіпів.

Інвестиції в економіку США

Компанія оголосила про масштабні інвестиції в економіку США на тлі заяви Джо Байдена про плани підвищити податки на прибуток, отриманий за кордоном.

Залучені за допомогою цієї ініціативи додаткові кошти планують спрямувати на інфраструктурні проекти.

27 квітня 2021 року з'явилася інформація про те, що Apple збирається інвестувати $430 мільярдів в економіку США.

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Автор: Олена Коваленко