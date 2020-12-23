У такий спосіб Маск відреагував на новини про можливий випуск компанією Apple автівок.

Засновник Tesla Inc. Ілон Маск розповів, що у найскладніші для компанії часи хотів передати компанію в руки Apple Inc, проте CEO Apple Тім Кук пропозицію відхилив.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Twitter Ілона Маска.

Зазначається, що у такий спосіб засновник компанії Tesla відреагував на новини про можливий випуск компанією Apple автівок.

"Маск написав, що у "найтемніші часи програми Model 3 я намагався контактувати із Тімом Куком щодо можливого поглинання Tesla компанією Apple за 10% від нинішньої вартості компанії. Проте він відмовився від зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Він також підкреслив, що новини про авто від Apple його здивували, адже Tesla вже використовує літій-залізні фосфатні батареї, застосування яких можливе і в авто Apple.

Strange, if true.



- Tesla already uses iron-phosphate for medium range cars made in our Shanghai factory.



- A monocell is electrochemically impossible, as max voltage is ~100X too low. Maybe they meant cells bonded together, like our structural battery pack? — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Що цьому передувало

Техкомпанія Apple планує розпочати виробництво авто з власною технологією батарей до 2024 року.

Вартість акції Tesla перевищила позначку в 600 доларів, автовиробник потрапив у список компаній, капіталізація яких перевищує 600 млрд доларів.

Американський виробник електромобілів і сонячних панелей Tesla Inc. завершив перший квартал 2018 року з рекордним збитком, заявивши про істотний прогрес у виробництві Model 3.

Чистий збиток Tesla в липні-вересні 2017 року становив 619 мільйонів доларів у порівнянні з прибутком у 22 мільйони доларів, отриманого за аналогічний період минулого року.

Tesla тоді заявляла про зрив плану випуску Model 3. Повідомлялося, що з конвеєрів зійшло лише 260 машин замість запланованих 1600.

У тому ж 2017 році корпорація Tesla несподівано звільнила декілька сотень інженерів, менеджерів і працівників заводів.

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Автор: УНІАН