У Києві внаслідок пошкоджень після нічної атаки окупантів перекрито низку вулиць та змінено рух громадського транспорту.  Про це повідомляють у Київській міській адміністрації та Патрульній поліції Києва.

Зокрема, перекрито рух:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вул. Здолбунівською до перехрестя з вул. Михайла Кравчука);
  • вул. Бориспільською (від перехрестя з вул. Вересневою до перехрестя з вул. Ялтинською);
  • вул. Жилянською (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Антоновича);
  • Глибочицьким проїздом (від перехрестя з вул. Січових Стрільців до перехрестя з вул. Глибочицькою).

Також змінено маршрути низки тролейбусних, автобусних та трамвайних маршрутів.

Тролейбуси курсують:

  • №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
  • №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
  • №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси курсують:

  • № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • № 14т – просп. Відрадний –  Лук'янівська пл.;
  • № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
  • № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
  • № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • № 115 – до Дарницького ринку;
  • № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • № 50 – Берестейським просп.

Також трамваї маршруту № 22  курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".

Атака на столицю 28 серпня

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, є значні руйнування в багатьох районах. Наразі відомо про 8 загиблих і 45 постраждалих.

Також в УЗ повідомляли, що внаслідок руйнування залізничної інфраструктури затримується низка потягів, деякі з них - на 5-6 годин.

