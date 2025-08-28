У Києві внаслідок пошкоджень після нічної атаки окупантів перекрито низку вулиць та змінено рух громадського транспорту. Про це повідомляють у Київській міській адміністрації та Патрульній поліції Києва.
Зокрема, перекрито рух:
- Харківським шосе (від перехрестя з вул. Здолбунівською до перехрестя з вул. Михайла Кравчука);
- вул. Бориспільською (від перехрестя з вул. Вересневою до перехрестя з вул. Ялтинською);
- вул. Жилянською (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Антоновича);
- Глибочицьким проїздом (від перехрестя з вул. Січових Стрільців до перехрестя з вул. Глибочицькою).
Також змінено маршрути низки тролейбусних, автобусних та трамвайних маршрутів.
Тролейбуси курсують:
- №№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";
- №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
- №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
- №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
- № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
- № 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".
Автобуси курсують:
- № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
- № 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;
- № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
- № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
- № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
- № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
- № 115 – до Дарницького ринку;
- № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
- № 50 – Берестейським просп.
Також трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".
Атака на столицю 28 серпня
Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, є значні руйнування в багатьох районах. Наразі відомо про 8 загиблих і 45 постраждалих.
Також в УЗ повідомляли, що внаслідок руйнування залізничної інфраструктури затримується низка потягів, деякі з них - на 5-6 годин.