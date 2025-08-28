Змінено маршрути низки тролейбусних, автобусних та трамвайних маршрутів.

У Києві внаслідок пошкоджень після нічної атаки окупантів перекрито низку вулиць та змінено рух громадського транспорту. Про це повідомляють у Київській міській адміністрації та Патрульній поліції Києва.

Зокрема, перекрито рух:

Харківським шосе (від перехрестя з вул. Здолбунівською до перехрестя з вул. Михайла Кравчука);

вул. Бориспільською (від перехрестя з вул. Вересневою до перехрестя з вул. Ялтинською);

вул. Жилянською (від перехрестя з вул. Володимирською до перехрестя з вул. Антоновича);

Глибочицьким проїздом (від перехрестя з вул. Січових Стрільців до перехрестя з вул. Глибочицькою).

Також змінено маршрути низки тролейбусних, автобусних та трамвайних маршрутів.

Тролейбуси курсують:

№№ 6, 18, 33 – до залізничної платформи "Куренівка";

№№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;

№№ 19, 35 – через Берестейський просп.;

№№ 3, 9к – до Південного вокзалу;

№ 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;

№ 14 – зупинка "Ботанічний сад" – зупинка ст. м. "Палацу Спорту".

Автобуси курсують:

№ 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;

№ 14т – просп. Відрадний – Лук'янівська пл.;

№ 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;

№ 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;

№ 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;

№ 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;

№ 115 – до Дарницького ринку;

№ 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;

№ 50 – Берестейським просп.

Також трамваї маршруту № 22 курсують від просп. Воскресенський до ст. м. "Позняки".

Атака на столицю 28 серпня

Росія масовано атакувала Київ ракетами і безпілотниками, є значні руйнування в багатьох районах. Наразі відомо про 8 загиблих і 45 постраждалих.

Також в УЗ повідомляли, що внаслідок руйнування залізничної інфраструктури затримується низка потягів, деякі з них - на 5-6 годин.

