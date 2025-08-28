У Києві з-під завалів вдалося дістати живими трьох людей, - МВС

Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди.

У Києві з-під завалів після атаки на місто росіян вдалося дістати живими трьох людей, заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він зауважив, що рятувальники зараз докладають титанічних зусиль на місцях влучань у Києві.

Також було знайдено фрагменти тіл, попереду - складна ідентифікація. "На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". З-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди", - наголосив урядовець у Telegram.

Залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна та пожежно-рятувальна техніка. Для розчищення території активно використовується роботизована техніка, аби рятувальники могли швидше працювати.

"Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1000 поліцейських. Поліція Києва працює з постраждалими. Понад 60 слідчо-оперативних груп уже на місцях - приймають заяви громадян, фіксують наслідки обстрілу", - повідомив Клименко.

