"Укрзалізниця" пояснила, що робити пасажирам.

Через аварію на чеській залізниці відбудуться зміни в маршрутах курсування між Прагою та Чопом для пасажирів, які сьогодні прямують з чи до України потягами №122/123 Прага - Чоп - Прага чеського перевізника RegioJet.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі "Укрзалізниці", сьогодні цей поїзд курсуватиме лише до/зі станції Кошице (Словаччина).

Відповідно, пасажири, які прямують цим рейсом до України, мають по станції Кошице пересісти в поїзд №964 Братислава - Чоп, який відправлятиметься з Кошице о 17:46 та прибуватиме в Чоп о 21:41.

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"Пасажири, які далі з Чопа планували пересідати на інші поїзди "Укрзалізниці", можуть сісти зі своїм поточним квитком на поїзд №750 Чоп - Київ, який відправиться о 5:20 з Чопа, - в поїзді для них будуть заброньовані окремі місця, а на вокзалі - місця очікування", - пояснили в "УЗ".

Водночас пасажири, які планували їхати поїздом №123 Чоп - Прага, прямуватимуть також з пересадкою за певною схемою.

"По станції Чоп треба сісти в додатковий дизель-поїзд, який словацька залізниця доєднає до поїзда №965 Чоп - Кошице. Відправлення з Чопа о 21:06, прибуття у Кошице о 22:50. По станції Кошице пасажири зможуть пересісти у свій поїзд №123 (Чоп) - Кошице - Прага і прямувати далі встановленим маршрутом", - йдеться у повідомленні.

В "УЗ" також поінформували, що на відправку зі Львова буде на одну годину затриманий поїзд "Січеслав" №80/79 Львів - Дніпро через очікування групи дітей з Любляни, чий автобус зламався на кордоні. До кінцевої станції поїзд прибуде за графіком.

Додаткові рейси "Укрзалізниці" до Великодня

На період великодніх свят Укрзалізниця призначила додатковий швидкий фірмовий поїзд №265/266 Київ - Одеса - Київ. Він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб "допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі - до рідних, друзів чи просто до моря або столиці".

Укрзалізниця також призначила додатковий рейс швидкісного поїзда "Інтерсіті" №755/756 Київ - Луцьк - Київ до Великодніх свят. Зазначається, що проміжні зупинки передбачені на станціях Фастів, Бердичів, Полонне, Шепетівка, Славута, Кривин, Здолбунів, Рівне, Ківерці.

Крім того, залізнична компанія України призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро - Київ на період Великодніх свят. Цей потяг вирушить зі столиці 18 та 21 квітня о 13:44, а вже о 21:00 прибуде до Дніпра. У зворотному напрямку відправлення о 08:15, прибуття до Києва - 16:17.

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