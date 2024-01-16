Авіакомпанії борються за отримання критично необхідних запчастин і нехтують стандартами безпеки.

За перші вісім днів грудня 2023 року цивільні російські літаки зазнали щонайменше вісім серйозних механічних поломок і були змушені здійснювати екстрені посадки. Такі інциденти ілюструють зростаючу небезпеку авіаперельотів в Росії через неможливість проходити належне технічне обслуговування, пише The Washington Post.

Зазначається, що майже два роки санкцій призвели до того, що авіакомпанії борються за отримання критично необхідних запчастин і, як наслідок, нехтують стандартами безпеки, в деяких випадках – з дозволу уряду. Авіакомпанії стикалися з проблемами двигунів, закрилків, рульових систем, автопілотів і масляних фільтрів, з відмовами гідравлічних систем і т. д.

У вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації поставила позначку "червоний прапор" російській авіації, посилаючись на значні занепокоєння щодо здатності підтримувати безпеку літаків.

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За словами авторів статті, російські чиновники наполягають, що санкції не впливають на безпеку і заперечують повідомлення про збільшення кількості інцидентів. Водночас директор російського авіаційного аналітичного центру "Авіапорт" Олег Пантелєєв вважає, що ризики "зросли в геометричній прогресії", додавши, що відбулося різке скорочення технічних перевірок.

"Деякі російські авіаційні аналітики приєдналися до уряду в прагненні мінімізувати зростаючу небезпеку, в той час як інші кажуть, що велика катастрофа – це лише питання часу", – пише газета.

Зокрема, російський авіаційний аналітик Андрій Меньшенін сказав, що російські авіакомпанії пом'якшили вплив санкцій, імпортуючи запчастини і навіть повністю відновлені двигуни через Центральну Азію, Туреччину, Сінгапур, Іран та інші країни.

Але керівник компанії RunAvia Андрій Патраков підкреслює, що влада дозволяє авіакомпаніям використовувати деталі, термін експлуатації яких давно минув, що призводить до збоїв у повітрі.

Патраков заявив, що "безпека польотів у Росії була повною катастрофою" ще до запровадження санкцій. Зараз, за його словами, багато літаків повинні пройти необхідне технічне обслуговування, "але це не робиться, тому що запчастини недоступні через санкції". Проблеми в російській авіації можуть призвести до катастроф з жертвами.

Також журналісти стверджують, що авіакомпанії не рекомендують екіпажам повідомляти про несправності в бортових журналах. Літаки продовжують літати з несправними деталями, зокрема з тріщинами.

Ситуація в авіаційній галузі РФ

У Росії після запровадження санкцій втричі збільшилася кількість "інцидентів" з цивільною авіацією. У літаків виходять з ладу двигуни і шасі. З початку 2023 року зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, а у 2022 році їх було втричі менше.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, сфера цивільної авіації РФ перебуває на межі колапсу. Лише упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод.

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