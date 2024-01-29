Клієнтам будуть запропоновані альтернативні маршрути.

Найбільший фінський авіаперевізник Finnair скасує близько 550 рейсів цього тижня через страйк профспілок проти уряду Фінляндії, який запланований на 1 і 2 лютого. Про це повідомляє Reuters.

"Політичний страйк матиме значний вплив на роботу аеропорту Гельсінкі та на польоти Finnair ", – йдеться в заяві перевізника.

У компанії додали, що в Finnair скасовуватимуть авіарейси у своїх системах по одному рейсу, починаючи з ранку вівторка 30 січня. Клієнтам будуть запропоновані альтернативні маршрути.

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Зазначається, що в останні місяці фінські профспілки протестують проти плану уряду щодо надання переваги місцевим трудовим угодам над централізованими, обмеження політичних страйків і спрощення розірвання трудових контрактів.

Проблеми з транспортом в Європі: останні новини

Керівник авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі у січні розповів, що ціни на авіаквитки, особливо в розпал літа 2024 року, будуть вищими, оскільки в Європі буде менше пропускної здатності на короткі відстані. Тоді він також відмітив, що бюджетній авіакомпанії цього літа буде "не вистачати 10 літаків" через затримку з поставками їхніх власних літаків Boeing.

22 січня 2024 року профспілка німецьких машиністів (GDL) анонсувала новий масштабний страйк, який на шість днів паралізував країну. Залізничники вимагали від залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці. Масштабний страйк залізничників паралізував Німеччину з 24 по 29 січня.

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