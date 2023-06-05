Авіакомпанії Китаю та Індії отримують конкурентну перевагу, коли здійснюють рейси, пролітаючи над територією Росії.

Авіакомпанії Китаю та Індії продовжують перетинати повітряний простір Російської Федерації, здійснюючи свої авіарейси. Американські авіакомпанії своєю чергою наголошують, що такі перельоти небезпечні для громадян США, і закликають зрівняти умови, пише Bloomberg.

Головний виконавчий директор United Airlines Holdings Inc. Скотт Кірбі сказав, що польоти над Росією становлять ризик, на який не погодяться багато перевізників, у тому числі його власний. На цьому тлі Китай та Індія, які можуть перетинати повітряний простір РФ, отримують конкурентну перевагу.

Кірбі також акцентував, що United скоротила польоти там, де російський повітряний простір є занадто значною перешкодою. Авіакомпанія не відновила рейси в Китай і не може літати на більшості і без того далеких маршрутів, враховуючи відстань, яка потрібна, аби уникнути російського повітряного простору.

Відео дня

"Я вважаю, що це (перельоти над територією РФ – УНІАН) створює загрозу безпеці. … Для нас це великий виклик. Сьогодні ми летимо одним рейсом з Ньюарка (найбільше місто в штаті Нью-Джерсі – УНІАН) в Делі. Інші чотири маршрути ми не можемо зробити. Вони просто не можуть літати так далеко", – сказав він.

Кірбі наголосив, що перебування громадян США на таких рейсах викликає занепокоєння, зокрема, через можливість вимушеної посадки в Росії.

Авіакомпанії США та їхня лобістська група Airlines for America підштовхують адміністрацію президента США Байдена зрівняти умови гри з китайськими конкурентами, які можуть літати над Росією.

Авіаційний простір Росії - що треба знати

Незабаром після вторгнення Російської Федерації до України США заборонили російським авіакомпаніям здійснювати польоти над своєю територією. Росія у відповідь заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором.

Це мало значний вплив на перельоти між найбільшими економіками світу — Китаєм і США, які наразі знаходяться на значно нижчому рівні, ніж був до пандемії COVID-19.

Минулого місяця кількість авіарейсів між США та Китаєм зросла до 12 на тиждень (в обидва кінці), до цього моменту їх було лише вісім. До пандемії було по 150 рейсів щотижня.

Американські сенатори вимагали, аби адміністрація Байдена заборонила китайським авіакомпаніям, що літають до США, користуватися маршрутами, які пролягають через територію РФ.

В адміністрації відмовилися відповідати, чи вимагали від китайських перевізників, аби ті уникали російського повітряного простору. Водночас ЗМІ з’ясували, що китайські авіакомпанії, що здійснюють нещодавно схвалені рейси, літають, уникаючи потрапляння у російський повітряний простір.

Вас також можуть зацікавити новини: