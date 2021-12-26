Версія програмного забезпечення 11.0 є частиною найбільшого святкового оновлення компанії.

Компанія Tesla Ілона Маска представила нове оновлення програмного забезпечення своїх автомобілів V11.0, у якому з'явилася нова функція - світлове шоу під свою музику.

На своїй сторінці в Twitter компанія показала, як працює ця нова функція на прикладі різдвяного треку, створеного за мотивами української пісні "Щедрик" композитора Миколи Леонтовича.

На відео чотири моделі Tesla - S, 3, X і Y - моргають фарами під пісню в рок-обробці. "S3XY світлове шоу", - сказано в підписі до відео.

Як розповіли в прес-службі Tesla, створити своє власне світлове шоу тепер може будь-хто, у кого є комп'ютер, використовуючи безкоштовну програму з відкритим кодом xLights. Готове шоу за допомогою USB-флешки можна буде перекинути в автомобіль.

Функція "Light Show" працює з усіма моделями "Тесли" і буде поставлятися з уже попередньо завантаженою піснею, щоб можна було оцінити її роботу.

"Версія програмного забезпечення 11.0 є частиною найбільшого святкового оновлення компанії", - зазначили в компанії.

Серед інших оновлень - новий дизайн інтерфейсу, який отримають кожна модель 3 і Y, а також старіші моделі S і X, оснащені процесором Intel Atom. Користувачів чекає підтримка темного режиму, настроювана панель запуску програм, спрощене меню управління.

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Також оновилася й навігація. Тепер вона дозволяє приховати непотрібні деталі карти, що спрощуючи її вигляд, швидко додавати або змінювати порядок зупинок на маршруті з автоматичним оновленням часу прибуття і рівня заряду авто.

На сенсорний екран тепер буде виводитися зображення з камер зі сліпих зон.

Також розширюється географія використання режиму доступу до камери в режимі реального часу Sentry. Тепер ця функція працює не тільки в США, але й в усій Північній Америці і більшій частині Європи. Вона дозволяє дивитися пряму трансляцію з камер автопілота безпосередньо в додатку Tesla.

Також для моделей S і 3 адаптивною підвіскою з'явиться більш комфортний режим її роботи на автопілоті.

Також із оновленням програмного забезпечення Tesla додала нові ігри та розваги, поліпшила якість звучання аудіо та інші.

Як повідомляв УНІАН, у Філадельфії (США) жінка народила в автомобілі Tesla, поки машина їхала на автопілоті. У лікарні її дитину прозвали малятком Тесла.

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