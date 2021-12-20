Вони провели в дорозі близько 20 хвилин.

У Філадельфії жінка народила в автомобілі Tesla, поки машина їхала на автопілоті. У лікарні її дитину прозвали малятком Тесла.

Про це пише The Guardian.

У вересні 33-річна Йіран Шеррі і її 34-річний чоловік Кітінг Шеррі везли свого трирічного сина Рафу в дитячий сад. Коли вони застрягли в пробці, у жінки відійшли води.

Чоловік поставив Tesla на автопілот, коли вони були за 20 хвилин їзди від лікарні. Він поклав руку на кермо машини, поки допомагав дружині.

Читайте такожІнженер NASA змоделював вагітність своєї дружини: що в нього вийшло (фото)"Вона стискала мою руку така сильно, що я думав, що вона збиралася роздрібнити її. Я говорив: "Йіран, добре, зосередься на своєму диханні". Це була порада і мені", - розповів Кітінг Шеррі.

Коли вони прибули до лікарні, жінка вже народила. Лікарі оглянули новонароджену і встановили, що вона здорова.

Пара думала назвати дитину Тесс, проте зупинилася на імені Мейв Лілі.

My wife courageously delivered our baby girl, Maeve, in the front seat of our ⁦@Tesla⁩ model 3 en route to the hospital - here’s the story ⁦@PhillyInquirer⁩ ! ⁦⁦@elonmusk⁩ ⁦@Tesla thx for the autopilot⁩ 🤝💯 #tesbabyhttps://t.co/JPMfh7AyhN — Keating Sherry (@KeatingSherry) December 16, 2021

Nurses Call This Newborn the 'Tesla Baby' After Mom Gave Birth While the Car Was in Autopilot https://t.co/MYgQH2LbZw — People (@people) December 17, 2021

Раніше повідомлялося, що в Норвегії автопілот Tesla допоміг запобігти аварії на дорозі.

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Автор: Людмила Жерновська