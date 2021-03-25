Зміна правил видачі номерних знаків на авто дозволить оптимізувати певний процес.

В Україні змінилися правила видавання номерних знаків на автомобіль, що має сильно оптимізувати процес видачі.

Читайте такожУкраїнці масово пересідають у старі автомобілі: найпопулярніші марки

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на прес-службу Головного сервісного центру МВС.

"Відтепер кожен сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби номерні знаки тільки своїй області. Незалежно від місця реєстрації власника автомобіля", - йдеться у повідомленні.

"Міністерством внутрішніх справ України прийнято наказ від 02 березня 2021 року № 166, який набуває чинності з моменту опублікування. Він встановлює єдині зразки державних номерних знаків транспортних засобів та вимоги до них. Зокрема, визначені правила застосування, типи та основні розміри державних номерних знаків, встановлені вимоги до інформаційного змісту та технічних характеристик", - йдеться в повідомленні.

Як роз’яснюють у відомстві, основним нововведенням, що запроваджується, є зміна визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу, а саме не за місцем прописки власника, як було дотепер, а за місцем здійснення реєстрації (перереєстрації) транспортного засобу.

У МВС уточнили, що ці вимоги не поширюються на номерні знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі МВС.

Нововведення дозволить оптимізувати процес забезпечення сервісних центрів МВС номерними знаками, а також уникнути зайвих матеріальних витрат на виготовлення і логістичні витрати на доставку і зберігання в сервісних центрах МВС номерних знаків інших регіонів, пояснили в установі.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Кібальний