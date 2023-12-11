В понеділок, 11 грудня, словацька сторона повідомила посадових осіб Закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП "Вишнє Нємецьке – Ужгород", починаючи з 15:00 буде заблоковано рух вантажівок з боку України, повідомила Державна митна служба України.
Водночас протестувальники поки не перешкоджатимуть в’їзду на митну територію України великогабаритного транспорту зі Словаччини.
Пасажирський напрямок і надалі працюватиме у штатному режимі.
Митники закликали перевізників враховувати дану інформацію та обирати для перетину кордону найближчі КПП "Чоп – Захонь", що на кордоні з Угорщиною, або "Дякове – Халмеу" – з Румунією.
Станом на ранок 11 грудня стан черг вантажного автотранспорту перед зазначеними пунктами пропуску був наступний:
- "Ужгород – Вишнє Нємецьке": виїзд – 5 (е-черга – 1349 т/З), в’їзд – 650;
- "Чоп (Тиса) – Захонь": виїзд – 38 (е-черга – 3184 т/з), в’їзд – 760;
- "Дякове – Халмеу": виїзд – 30 (е-черга – 888 т/з), в’їзд – 160.
Блокада українського кордону
Як писав УНІАН, перевізники з Польщі продовжують блокувати кордон з Україною на чотирьох напрямках. У чергах на території Польщі зараз знаходяться тисячі вантажівок, чекаючи в'їзду в Україну.
Також до польських перевізників приєднався Союз автомобільних перевізників Словаччини, з 1 грудня заблокувавши пункт пропуску "Ужгород" на кордоні з Україною. 5 грудня рух вантажівок був відновлений, однак словацькі перевізники погрожували відновити блокаду, якщо ситуація зі скасуванням системи дозволів для українських далекобійників не буде вирішена.