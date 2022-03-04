Зазначено, що $1 млн буде направлено CARE для допомоги в роздачі продуктів харчування, води, гігієнічних приладів.

Компанія Boeing надасть Україні пакет екстреної гуманітарної допомоги на суму $2 мільйони.

Про це йдеться в прес-релізі компанії.

"Конфлікт, що розгортається в Україні, веде до серйозної гуманітарної надзвичайної ситуації, і Boeing вживе заходів для підтримання українського народу", — йдеться в повідомленні.

Boeing також компенсуватиме всі внески співробітників, зроблені на підтримку гуманітарної допомоги Україні, у рамках благодійної програми компанії.

Зазначено, що $1 млн буде спрямовано CARE для допомоги в роздаванні продуктів харчування, води та гігієнічних засобів, а також грошової допомоги та психосоціальної підтримки постраждалих українців, з особливою увагою до жінок, дітей та людей похилого віку.

Американському Червоному Хресту буде виділено $500 тис., ще $250 тис. підуть для допомоги у дистрибуції ліків, предметів медичного призначення та надання критичної медичної допомоги та ще $250 тис. — для організацій, які працюють із вразливими переміщеними особами в Україні та сусідніх країнах.

"Гуманітарна ситуація в Україні погіршується щогодини. За останній тиждень з України виїхали в сусідні країни понад 500 тисяч людей. Очікується, що ця цифра зросте до понад мільйона протягом наступних кількох днів. Підтримка з боку Boeing допоможе забезпечити довгострокове харчування, предмети гігієни, підгузники, спальні мішки, килимки та інші важливі речі, необхідні для умов проживання людей", - сказала президент і генеральний директор CARE USA Мішель Нанн.

Як повідомляв УНІАН, Американський авіаційний гігант Boeing припиняє підтримку російських авіакомпанійу Москві через вторгнення Росії в Україну.