777-8 Freighter за заявою Boeing зможе перевозити до 118 тонн комерційних вантажів на відстань 8100 км.

Boeing анонсував випуск нової моделі вантажного літака 777-8 Freighter. За заявою виробника, авіалайнер стане найбільшим в історії авіації серед вантажних літаків з 2-ма двигунами.

Про це повідомляє Avianews.com.

Випуск нового літака став можливий після підписання Boeing на $20 млрд з Qatar Airways.

Згідно з угодою Qatar Airways купить до 50 777-8 Freighter. Тверде замовлення включає 34 авіалайнери.

Читайте такожВ Україні зареєстрували найбільший пасажирський літак

Ще 16 літаків авіакомпанія зможе докупити пізніше, оскільки оформила опціони — права на покупку в майбутньому. Вони резервують за Qatar Airways право на першочергове отримання повітряних суден.

Ціна угоди - майже половина всього бюджету України за 2022 рік.

Новий літак:

777-8 Freighter за заявою Boeing зможе перевозити до 118 тонн комерційних вантажів на відстань 8100 км. виробник зазначає, що подібна дальність дозволить здійснювати менше проміжних посадок на дозаправку. Це означає, що при перевезенні вантажів на далекі відстані авіакомпанії зможуть заощадити на оплаті зборів в проміжних аеропортах.

Економічність літаку забезпечать більш легкі крила з композитного вуглецевого волокна і нові двигуни.

Перша поставка 777-8 Freighter в Qatar Airways запланована на 2027 рік.

Держбюджет України на 2022 рік:

Відповідно до закону про держбюджет України доходи державного бюджету на 2022 рік визначені в сумі 1 трлн 323,9 млрд грн, видатки – на рівні 1 трлн 499,4 млрд грн.