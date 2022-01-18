Представники авіакомпаній вважають, що техніка для 5G може вивести з ладу значну кількість широкофюзеляжних літаків.

Американські авіакомпанії заявили про негативні наслідки для авіації у разі розгортання поблизу аеропортів інфраструктури для 5G

Про це повідомляє CNBC. Авіакомпанії звернулися до Федерального управління цивільної авіації країни (FAA) з проханнямне розташовувати вежі для 5G на відстані менш ніж 3,2 км від злітно-посадкових смуг.

Представники American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Southwest Airlines, UPS Airlines, Atlas Air, JetBlue Airways and FedEx Express вважають, що техніка для 5G може вивести з ладу значну кількість широкофюзеляжних літаків.

"Це означає, що у звичайний день буде скасовано понад 1100 рейсів і 100 000 пасажирів не зможуть здійснити політ", — йдеться в заяві авіакомпаній.

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Копії листа також направили директору національної економічної ради Білого дому Брайану Дізу, міністру транспорту Піту Буттіджічу і голові Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Джесіці Розенворсель.

Авіакомпанії США і 5G:

10 серпня 2021 року в США заявили про те, що зв'язок п'ятого покоління (5G) є "реальною загрозою" і несе в собі ризики для людей.

30 жовтня 2021 року Федеральне авіаційне управління США (FAA) висловило занепокоєння і заявило про те, що планує випустити ряд попереджень для пілотів і авіакомпаній щодо потенційного впливу мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) на безпека польотів.

У FAA вважають, що вплив радіосигналу мережі 5G на прилади, такі як альтиметр, який визначає відстань між літаком і земною поверхнею, може привести до збоїв в системах управління повітряними суднами. Це пов'язано з тим, що верхній поріг частот для 5g 4,2 ГГц збігається з нижньою межею, використовуваним в авіації.