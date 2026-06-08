Бюджетні авіакомпанії опинилися на межі банкрутства: ситуація може вийти з-під контролю

Минулого місяця збанкрутувала американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines.

Різке зростання цін на авіаційне паливо, спричинене конфліктом на Близькому Сході, ймовірно, штовхне більше авіакомпаній до банкрутства та прискорить консолідацію галузі. Про це з посиланням на голову Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA) Віллі Волша повідомляє Reuters.

Світові авіакомпанії стикаються з вищими витратами на пальне через війну США та Ізраїлю з Іраном, яка обмежила постачання авіаційного пального та порушила роботу ключових повітряних коридорів, змушуючи здійснювати дорогі обльоти.

Найбільше постраждали бюджетні авіаперевізники, які не мають додаткових джерел прибутку з високою маржею. Наслідки вже помітні: американська бюджетна авіакомпанія Spirit Airlines збанкрутувала минулого місяця. На думку Волша, це не останній такий випадок.

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"На жаль, я думаю, що деяким перевізникам буде дуже складно впоратися з такими високими цінами на пальне", – сказав голова IATA, додавши, що очікує, що частина авіакомпаній припинить діяльність, а інші будуть поглинуті більшими перевізниками.

Він вважає, що авіакомпанії захищатимуть свої доходи шляхом скорочення нерентабельних маршрутів, тоді як тарифи, які різко зросли після початку війни між Іраном та Ізраїлем, навряд чи скоро знизяться.

Водночас це не означає кінця моделі бюджетних авіаперевезень. На підтвердження цього він наводить успішні приклади United Airlines, Delta Air Lines та American Airlines.

Існує амбітна ідея, яку Волш не вважає реалістичною. Йдеться про зухвалу пропозицію CEO United Airlines Скотта Кірбі придбати головного конкурента American Airlines та створити авіаційного гіганта в США. Ця ідея з’явилася на початку року та не була реалізована, попри те що Кірбі обговорював її з президентом США Дональдом Трампом.

"Я не думаю, що це станеться. Вважаю, що регуляторні бар’єри будуть дуже значними. Я не знаю, чи це була справжня спроба просунути консолідацію, чи Скотт просто намагався створити медійний шум", – зазначив Волш.

Проблеми авіакомпаній на Близькому Сході

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем порушив пасажиропотоки через ключові авіавузли Близького Сходу, такі як Дубай, Доха та Абу-Дабі, створивши серйозні труднощі для авіаперевізників регіону, зокрема Emirates, Qatar Airways та Etihad.

Волш зазначив, що не вважає, що конфлікт завдасть довгострокової шкоди Перській затоці як авіаційному хабу, враховуючи її стратегічне географічне розташування та значення популярних перевізників регіону, які забезпечують близько 14% світових авіапотужностей.

"Цю пропускну здатність неможливо замінити авіакомпаніями з інших регіонів світу. Коли ситуація стабілізується, я очікую, що авіакомпанії Перської затоки повернуть свої важливі позиції на ринку", – каже керівник IATA.

Додатковим чинником тиску на галузь стали повільні темпи постачання літаків від Boeing і Airbus, а також затримки з двигунами від GE Aerospace і Pratt & Whitney, що обмежує можливості авіакомпаній розширювати флот і підвищувати ефективність.

Волш вважає, що галузь дедалі більше розчарована затримками, особливо з огляду на те, що виробники двигунів отримують високі прибутки. За його оцінками, перебої в ланцюгах постачання коштували авіакомпаніям близько 11 млрд доларів минулого року.

Виробники літаків і двигунів заявляють, що значна частина затримок не залежить від них і пов’язана з постпандемічними збоями в ланцюгах постачання та політичними торговельними суперечками. Волш вказав, що в майбутньому ринок може змінити Китай, де компанія Comac розробляє літаки, здатні конкурувати з машинами Boeing і Airbus.

"Приблизно через 10–15 років люди говоритимуть не лише про Airbus і Boeing. Це буде: Airbus, Boeing, Comac", – прогнозує керівник IATA.

На тлі фінансового тиску на авіакомпанії та зниження темпів кліматичної політики в США за адміністрації Трампа галузеві лідери стали обережнішими щодо досягнення цілі нульових викидів до 2050 року. Водночас IATA поки не готова відмовитися від цієї мети.

"Я вважаю, що досягти нульових викидів до 2050 року стало складніше, оскільки ми не досягли очікуваного прогресу у розвитку сталого авіаційного пального", – додав Волш.

Війна в Ірані та наслідки для авіаційної галузі

28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, яка фактично паралізувала авіаперевезення над країнами Перської затоки.

Раніше УНІАН писав, що війна проти Ірану вже позначилася на глобальній цивільній авіації. Спочатку суттєво зросла вартість авіаквитків, а нині авіакомпанії дедалі частіше масово скасовують рейси.

Видання Business Insider повідомляє, що війна порушила ланцюги постачання, унаслідок чого нафта накопичується у сховищах на Близькому Сході. Це спричинило зростання цін на "чорне золото" понад 100 доларів за барель, а також зниження його доступності.

Аналітики прогнозують затяжну кризу для авіаційної галузі. Найбільший удар може припасти на лоукост-авіакомпанії, оскільки їхні пасажири є більш чутливими до коливань цін.

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