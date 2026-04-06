Авіакомпанії масово скасовують рейси через війну в Ірані, - Business Insider

Авіаційна галузь по всьому світу стикається з новою кризою через дефіцит пального та стрімке зростання цін.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану вже вдарила по світовій цивільній авіації. Спочатку різко подорожчали перельоти, а тепер різні авіакомпанії починають масово скасовувати рейсию.

Видання Business Insider пише, що війна порушила ланцюги постачання, через що нафта застрягла у сховищах на Близькому Сході. Це призвело до зростання ціни на "чорне золото" в понад 100 доларів за барель, а її доступність знизилася.

У результаті ціни на авіаційне паливо наприкінці березня сягнули 195 дол., що майже на 100 дол. більше, ніж наприкінці лютого, коли почалася війна. Крім того, пальне стає дедалі дефіцитнішим для країн, які не мають власного виробництва або мають обмежені запаси.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біро зазначив, що втрати нафти у квітні можуть бути вдвічі більшими, ніж у березні. Це посилить дефіцит авіапалива та дизеля.

"Ми вже бачимо це в Азії, але незабаром, у квітні або травні, це дійде і до Європи", - зазначив він.

Старший аналітик ринку нафти компанії Sparta Commodities Джун Го вказала, авіаційне паливо потребує спеціальних умов зберігання, тому його запаси менші, ніж бензину.

"Подорожі в Азії вже значно подорожчали, багато авіакомпаній вводять паливні надбавки або взагалі скасовують рейси. Європа зіткнеться з неминучою нестачею поставок авіаційного палива. Готуйтеся", - заявила експерт.

В компанії з аналізу даних для енергетичної галузі Argus Media повідомили, що Велика Британія наразі найбільш вразлива країна Європи до скорочення постачання дизеля та авіаційного палива.

Європейські авіакомпанії скорочують рейси

Найбільший лоукостер Європи Ryanair розглядає можливість скорочення кількості маршрутів. Генеральний директор Майкл О’Лірі попередив, що вже в травні-червні можливі перебої з постачанням пального.

Авіакомпанія Lufthansa готується до найгіршого сценарію. Компанія розробляє антикризові плани та може зупинити польоти до 40 літаків.

Scandinavian Airlines планує скасувати близько 1000 рейсів через зростання вартості на реактивне паливо. Йдеться переважно про короткі маршрути у країнах Північної Європи. Компанія також тимчасово підвищила ціни.

США та Азія теж скорочують польоти

Гендиректор United Airlines Скотт Кірбі повідомив, що компанія скоротить рейси у найближчі два квартали. За його словами, авіакомпанія скасує деякі рейси поза піковими годинами та через перебої з перельотами. Якщо ціни на пальне залишаться на нинішньому рівні, це додасть компанії близько 11 млрд дол. витрат на рік лише на авіаційне паливо.

Air New Zealand планує скоротити приблизно 5% рейсів (близько 1 100 рейсів) вже з початку травня, зосередившись на оптимізації непікових польотів.

У В’єтнамі Vietnam Airlines призупинила сім внутрішніх маршрутів із 1 квітня. Якщо ціни на паливо зростуть до 160-200 дол. за барель, компанія може скоротити обсяги перевезень на 10-20% щомісяця.

Інші місцеві перевізники, зокрема Vietjet Air та Bamboo Airways, також готуються до скорочення рейсів.

Вплив війни в Ірані на авіаперельоти - останні новини

28 лютого США та Ізраїль провдять військову операцію проти Ірану, яка паралізувала авіаперевезення над країнами Перської затоки.

Різке подорожчання нафти призвело до зростання цін на авіаквитки та скорочення кількості рейсів по всьому світу. Водночас аналітики прогнозують, що на авіаційну галузь чекає затяжна криза. Найбільше можуть постраждати лоукост-авіакомпанії, адже їхні пасажири більш чутливі до цін.

2 квітня гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі попередив про можливі перебої в постачанні авіаційного палива на початку травня 2026 року, якщо війна в Ірані не закінчиться найближчим часом.

