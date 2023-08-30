Затримка пов’язана з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині.

Наразі триває ліквідація наслідків нічної російської атаки по Україні. Через це затримується одразу кілька потягів, повідомили в "Укрзалізниці".

Зазначається, що затримка пов’язана з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині.

Зокрема, йдеться про потяг №54 Перемишль - Київ, затримка руху якого сягає близько двох годин, а також потяги №743 Дарниця - Львів і №68 Варшава - Київ до 30 хвилин, які затримуються орієнтовано на годину та півгодини відповідно.

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"Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом. Приносимо вибачення і працюємо над відновленням руху за стандартним графіком", - додали в "УЗ".

Ракетний удар по Україні 30 серпня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі Росія атакувала один з об'єктів інфраструктури на Житомирщині дронами-камікадзе. За словами голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, уламками збитого протиповітряною обороною безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. На місці виникли незначні пожежі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, сьогодні росіяни випустили по Україні 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 та 16 ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила усі ворожі ракети та 15 із 16 дронів у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

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