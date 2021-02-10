На станціях Glusco бензини подорожчали на 20-70 коп./л.

Роздрібні мережі АЗС 10 лютого підняли ціни на бензини і дизельне паливо в межах 10-50 коп./л.

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, повідомляє Enkorr.

Читайте такожЗа ніч в Україні зросли ціни на бензин: як змінився цінник на АЗС

Зокрема, всі бензини в мережі» БРСМ-Нафта " в середньому подорожчали на 30 коп./л, ДП – на 8 коп/л: А-92 — до 23,87 грн/л, А-95 — до 24,87 грн/л, ДП — до 23,25 грн/л. на станціях UPG на 30 коп/л подорожчали тільки бензини.

На станціях Glusco бензини подорожчали на 20-70 коп./л, дизпаливо — на 20 коп./л. Таким чином, бензин А-92 на Glusco подорожчав до 27,15 грн/л, А-95 — до 28,15 грн/л, ДП — до 27,15 грн/л.

У мережі KLO ДП подорожчало на 20 коп/л, до 26,99 грн/л. "Укр-Петроль" підняла ціни на всі види палива на 40-50 коп./л.

Паливо в мережі Motto подорожчало в середньому на 13-17 коп./л: А-92 – до 23,48 грн/л, А-95 – до 24,46 грн/л, ДП – до 23,30 грн/л.

На заправках BVS, Chipo, "Рур Груп" і "Авантаж 7" ціни на паливо зросли на 10-50 коп./л.

Попереднє подорожчання

Роздрібні оператори 15 січня підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

18 січня 2021 року роздрібні оператори також підвищили ціни на бензини і дизельне паливо.

Роздрібні оператори 19 січня також підвищили ціни на бензини та дизельне паливо.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН