'Укрзалізниця' змінює правила повернення квитків: тепер можна втратити до 70% вартості

"Укрзалізниця" запроваджує нові правила для пасажирів, які хочуть здати придбаний раніше квиток на потяг. Повертати гроші будуть в залежності від того, скільки днів залишається до його відправлення - чим ближче до дати, тим менше грошей отримає назад пасажир.

Про це під час онлайн-пресконференції повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. За його словами, нові правила дозволять прибрати зловживання і забезпечити більшу доступність квитків для подорожей.

"Сьогодні 13% повернень відбуваються у день відправлення, через що пасажири, які справді планують поїздку, часто не встигають придбати квитки", - пояснил Перцовський.

Нові правила мають запрацювати орієнтовно в березні і стосуватимуться вони всіх залізничних квитків. При цьому виключення можуть бути для військових, людей з інвалідністю та поїздів до прифронтових регіонів.

Повернути вартість квитка на залізницю можна буде в залежності від часу до відправлення:

за 20-15 діб - 100% вартості;

за 14-10 діб - 90% вартості;

за 9-5 діб - 75% вартості;

за 4-1 діб - 50% вартості;

менше доби - 30% вартості.

Офіційний комісійний збір 30 грн та страховку, як і раніше, залізниця не повертатиме - тут змін немає.

"Є незадоволений попит. І люди кажуть, що є вільні місця водночас. Ми зможемо прибрати трошки схематозні підходи, коли люди викуповують всі місця і потім здають їх в останній момент. А для військовослужбовців буде реалізована інтеграція з Армією+, і вони зможуть повернути повну вартість без каси", - сказав Перцовський.

Головний залізничник розповідає, що нині можлива ситуація, коли пасажир купує два квитки у СВ, а в останній день здає один і повертає майже повну його вартість. У результаті він подорожує сам у купе, знімаючи при цьому тіктоки, а компанія втрачає дохід. Перцовський продовжив:

"Так само працювала схема, коли квиток купували "про запас": тримали його до останнього моменту, а потім здавали з повною компенсацією. Через це інші пасажири, які реально планували поїздку, часто не могли встигнути купити квиток".

При цьому, якщо зміни в поїздці відбулися з вини Укрзалізниці, пасажири, як і раніше, зможуть повернути квиток онлайн і отримати його повну вартість, підкреслює голова УЗ.

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста додає, що з новими правилами пасажирам буде вигідніше здавати квитки завчасно, аби вивільнені місця могли придбати інші.

"Водночас Укрзалізниця робитиме винятки - для військових, пасажирів з інвалідністю та поїздів до прифронтових регіонів. Залізничники матимуть змогу гнучко регулювати відсоток повернення та встановлювати спеціальні умови для таких пасажирів", - сказав Балеста.

За словами урядовця, в останні 4 дні здається більшість квитків. У підсумку людина йде з залізниці на інший вид транспорту.

Як раніше відбувалось повернення квитків

Згідно з чинними правилами, якщо пасажири повертають квиток щонайменше за добу до відправлення потяга, вони можуть отримати повну вартість квитка - як звичайного, так і плацкартного.

Якщо до потяга лишається від 24 до 6 годин - залізничники повертають повну вартість звичайного квитка і половину - плацкартного.

У разі, якщо залишається менше 6 годин, пасажир досі отримує повну вартість звичайного квитка. Проте за плацкартний квиток повернення коштів вже немає. Аналогічні правила діють впродовж години після відправлення потяга.

Після спливу години з моменту відправлення потяга квитки поверненню не підлягають.

