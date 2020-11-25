У своєму середньостроковому фінансовому плануванні компанія тепер розраховує на збитки в розмірі до 11 мільярдів євро протягом наступних п'яти років.

Через коронавірус німецька залізнична компанія Deutsche Bahn, що знаходиться у федеральній власності, рухається до рекордних збитків в 5,6 млрд євро в 2020 році.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такожУ Німеччині залізничні підприємства платитимуть за кожну хвилину затримки вантажних поїздів

Як пише видання, поїзди далекого прямування зараз використовуються в середньому тільки на 20%, регіональні поїзди - від 55% до 60%.

Цього року Deutsche Bahn несе рекордні збитки в розмірі 5,6 млрд євро.

За півроку залізниця повідомила про збитки в 3,7 млрд євро. У своєму середньостроковому фінансовому плануванні компанія тепер розраховує на збитки в розмірі до 11 млрд євро протягом наступних п'яти років.

Щоб компенсувати збитки, уряд Німеччини обіцяв залізниці збільшити капітал на 5 млрд євро в червневому пакеті економічних стимулів. Однак гроші можуть надійти тільки в тому випадку, якщо на це дасть згоду Єврокомісія.

Керівництво Deutsche Bahn висловило надію, що кошти будуть вивільнені в найближчі тижні.

Штрафи за затримки

8 листопада 2020 року німецька компанія DB Netze заявила про те, що в грудні 2020 року запустить схему, за якою залізничні підприємства і оператори, що керують інфраструктурою, будуть платити за кожну хвилину затримки поїздів.

У компанії відзначили, що така "схема продуктивності" буде служити інструментом для усунення затримок, а також поліпшення показників залізничних вантажних перевезень в Німеччині. Подібна схема була запущена в країні рік тому для пасажирських перевезень.

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Автор: УНІАН