Подібну схему вже запущено в Німеччині для пасажирських перевезень.

Німецька компанія DB Netze в грудні 2020 року запустить схему, за якою залізничні підприємства і оператори, що керують інфраструктурою, будуть платити за кожну хвилину затримки поїздів.

Про це повідомляє RailFreight.

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Як пише видання, в компанії відзначили, що така "схема продуктивності" буде служити інструментом для усунення затримок, а також поліпшення показників залізничних вантажних перевезень в Німеччині. Подібна схема була запущена в країні рік тому для пасажирських перевезень.

Керівник відділу зборів за доступ до залізничних колій в dB Netz Маттіас Фетт пояснює, що для залізничних вантажних перевезень існує поділ на "чутливі" і "нечутливі" поїзди. "Чутливий поїзд" менш точний і, швидше за все, запізниться через такі фактори, як тип товару, пункт відправлення/прибуття тощо.

"Наприклад, поїзд, що відправляється з району порту, з більшою ймовірністю буде затримуватися", - пояснює Фетт.

Отже, оператор "чутливого поїзда" повинен мати більш високий поріг оплати за затримки. Він починає платити за хвилини затримки, викликані прибуттям до пункту призначення через 30 хвилин, а для "нечутливих поїздів" цей поріг становить 120 хвилин.

"Залізничне підприємство саме визначає, чи є поїзд "чутливим" або "нечутливим", - додає Фетт.

Похвилинна оплата залежить від ще одного параметра: чи пов'язана причина затримки, наприклад, з ремонтними роботами. Хвилини прострочення через заплановані ремонтні роботи не нараховуються. Плата стягується, якщо ремонтні роботи тривали довше запланованого або були незапланованими. Або, якщо причина затримки не пов'язана з ремонтними роботами.

"У нас була дуже довга дискусія з представниками приватних підприємств і з ринком про те, які стимули будуть працювати. Для вантажних перевезень у нас також є додатковий параметр: різниця між хвилинами затримки між станціями та хвилинами затримки в пункті призначення. Схема була розроблена спеціально для галузі залізничних вантажоперевезень", - говорить Фетт.

Аварії поїздів

2 листопада 2020 року в Роттердамі поїзд метро виїхав за огорожу і завис на скульптурі "хвости китів".

1 серпня 2020 року в Португалії з рейок зійшов швидкісний потяг.

19 серпня 2020 року в Італії з рейок зійшов пасажирський потяг.

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Автор: УНІАН