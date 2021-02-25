Офіційно не всі згадані електромобілі представлені в Україні.

З кожним роком в Україні дедалі більше розширюється ринок електромобілів, а її громадяни обирають собі машини до смаку, у такий спосіб формуючи їх рейтинг за популярністю.

Читайте такожНімецький автопром планує запустити революційний електромобіль

Про це повідомляє ТСН.ua.

Тривалий час найпопулярнішою моделлю серед українців був Nissan Leaf, але за підсумками січня 2021 року лідер "зелених" машин несподівано змінився.

Як відомо, далеко не всі моделі електрокарів офіційно представлені в Україні. Цього року покупці, які віддадуть перевагу новим автомобілям на електротязі, зможуть зробити вибір з десяти моделей, вартість яких менша від 40 тисяч доларів.

Цікаво, що в цьому рейтингу приблизні пробіги без підзарядки для електрокарів, перерахованих нижче, охоплюють діапазон від 177 км до більш ніж 400 км.

Топ-10 популярних нових електрокарів

Відкриває список Mini Electric, який оцінюється у 29 900 доларів.

BMW представила Mini Electric ще у 2019 році, а продажі цієї електричної моделі почалися минулого року. Заявлений запас ходу Mini Electric становить 177 км. Очевидно, що з такою характеристикою автомобіль призначений насамперед для людей, які живуть у містах і, ймовірно, не їздять на великі відстані. Потужність електродвигуна британця - 181 к.с., а час розгону до 100 км/год становить трохи більше від 7 секунд.

Продовжує список один з найпопулярніших електрокарів серед українців - Nissan Leaf.

Представлений у 2010 році в другому поколінні Nissan Leaf є одним з найбільш довгограючих електромобілів на ринку. Базова модель за оцінками EPA може подолати на одному заряді до 240 км. Його ціна становить 31 620 доларів.

Знайшлося місце в цьому рейтингу й для Chevrolet Bolt EV.

Chevrolet недавно представила оновлений 2022 Bolt EV, який вже в цьому році з'явиться у дилерів і буде коштувати більш ніж на 5 тисяч доларів менше, ніж попередня версія. Останнє покоління Bolt EV обіцяє запас ходу в 416 км, як і в авто попереднього покоління. Наразі його вартість оцінюється в 31 995 доларів.

А ось й перша модель Hyundai - Ioniq Electric.

Хоча базова ціна Hyundai Ioniq Electric досить приваблива, але запас ходу у цій моделі менший, ніж у деяких конкурентів. За оцінками EPA, максимальна дальність поїздки без підзарядки становить 273 км. Ціна цієї моделі становить 33 045 доларів.

Ну й, звісно, куди ж без моделі Tesla Model 3.

Нещодавно цей електрокар втратив у ціні тисячу доларів. Якщо раніше за Model 3 Standard Range Plus потрібно було віддати 37 990 доларів, то тепер вона обійдеться в 36 990 доларів.

Ще одна модель Hyundai - Kona Electric.

У базовій комплектації модель 2021 року оснащена двигуном потужністю 201 к. с. і респектабельним запасом ходу, за оцінками EPA, в 415 кілометрів. Нещодавно Hyundai представила оновлений Kona Electric 2022 роки з більш гладким дизайном, але без змін трансмісії.

У 39 090 доларів оцінюється KIA Niro EV, пробіг якого на одному заряді становить 385 км.

Передостанній рядок за вартістю посідає Tesla Model Y - 39 990 доларів.

Зазначимо, що Model Y Standard Range може проїхати 393 км без підзарядки.

Замикає рейтинг Volkswagen ID.4, вартість якого оцінюється в 39 995 доларів.

Перший електромобіль Volkswagen для ринку США з'явиться на вулицях цього року, поставки почнуться вже в березні. Автомобіль обіцяє пробіг в 402 км і знайому форму кросовера, яка зараз в моді.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН