Global 8000 може здійснювати польоти на швидкості, близькій до швидкості звуку.

Перший серійний бізнес-джет Global 8000 уперше піднявся в повітря. Про це повідомляє компанія Bombardier, яка створила літак.

Випробувальний політ пройшов успішно, що відкрило шлях до введення моделі в експлуатацію, заплановану на другу половину 2025 року.

На думку фахівців, Global 8000 може викликати справжній фурор у секторі приватної авіації, адже він здатен розвивати максимальну швидкість 0,94 Маха (близько 1150 км/год).

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Таким чином, Global 8000 зможе здійснювати польоти на швидкості, близькій до швидкості звуку. Літак здатний перевозити до 19 пасажирів і має дальність польоту 8000 морських миль (14 816 км).

Така дальність відкриває деякі додаткові маршрути для літаків цього класу, наприклад, "‎Сідней - Лос-Анджелес"‎, "‎Дубай - Хьюстон"‎ та "‎Гонконг - Нью-Йорк"‎.

Сама Bombardier є канадською авіа- та машинобудівною компанією, штаб-квартира якої знаходиться в Монреалі.

Вона була заснована у 1942 році під назвою L'Auto-Neige Bombardier Limitée та спочатку спеціалізувалася на випуску снігоходів. Авіабудуванням компанія зайнялася лише з середини 1980-х.

Найшвидші пасажирські літаки

Зазначимо, що надзвуковий пасажирський літак має розвивати швидкість вищу за швидкість звуку (1 Маха).

Єдиними надзвуковими авіалайнерами, які працювали на регулярних пасажирських перевезеннях були європейський Concorde і радянський Ту-144. Останній пасажирський рейс радянська машина виконала у 1978 році. Останній рейс Concorde відбувся у 2003 році.

Недоліками цих машин була надмірна генерація шуму та високі витрати палива. Передбачається, що нове покоління надзвукових пасажирських літаків не матиме цих труднощів.

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