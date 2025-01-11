Це двомісне "таксі" згодом зможе перевозити пасажирів не тільки містом, а й між населеними пунктами.

Південнокорейська компанія Sambo Motors Group представила двомісне гібридне повітряне так сі HAM III-2 на виставці CES 2025. Цей апарат перевершує свого попередника, HAM III-1, за розмірами і продуктивністю, пише Interesting Engineering.

HAM III-2 має розмах крила - 9 метрів, висоту - 4,5 метра, і вагу - 850 кілограмів.

"З урахуванням його дальності та тривалості польоту, він підходить для військових цілей, кур'єрських доставок і комерційного використання. У майбутньому його можна буде застосовувати для міського та міжміського повітряного таксі", - розповів представник компанії.

Однією з ключових особливостей HAM III-2 є "гібридність" - подвійна силова установка. Для вертикального зльоту використовується виключно акумуляторна батарея, що знижує рівень шуму і викидів. Після набору висоти він перемикається на водневі паливні елементи для горизонтального польоту, що дає змогу мінімізувати залежність від важких бортових акумуляторів.

Крім того, повітряне судно оснащене чотирма горизонтальними пропелерами для вертикального підйому і двома великими задніми пропелерами для руху вперед. Ця конфігурація дає йому змогу розвивати крейсерську швидкість до 180 км/год, долати відстані до 100 км і перебувати в повітрі до 40 хвилин.

Компанія Sambo Motors готується до серії інтенсивних льотних випробувань у США на початку 2025 року. Тести паливних елементів на водні будуть проводитися в пустелі. Під час випробувань буде перевірено ключові маневри, як-от підйом, спуск і повороти, щоб підтвердити характеристики і безпеку цього "таксі".

HAM III-2 вже проходить сертифікацію як у Корейському управлінні цивільної авіації, так і у Федеральному авіаційному управлінні США (FAA). Цей етап планується закінчити до кінця 2025 року.

Інші види повітряного таксі

Раніше УНІАН повідомляв, що автомобільна корпорація Toyota теж поділилася своєю версією повітряного таксі. Навіть було здійснено перший міжнародний виставковий політ таксі, який показав низький рівень шуму цього безпілотного літального апарату.

Крім того, в Сеулі теж було показано унікальний дрон-таксі, який буде використовуватися для перевезення пасажирів від міжнародного аеропорту до центру Сеула.

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