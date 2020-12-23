Для громадян такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів (34-85 грн) і попередження, для посадових осіб – від 3 до 5 мінімумів (51-85 грн).

Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді прийняти законопроект про зміни до низки законів України, що передбачає встановлення адміністративної відповідальності за створення перешкод при здійсненні аудиту та перевірки безпеки автодоріг.

Відповідний законопроект уряд схвалив на сьогоднішньому засіданні.

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Згідно з текстом законопроекту, для громадян такі дії тягнуть за собою накладення штрафу від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів (34-85 грн) і попередження, для посадових осіб – від 3 до 5 мінімумів (51-85 грн).

Також передбачається накладення штрафу за незабезпечення аудиту безпеки замовником робіт з будівництва автодороги, якщо такий аудит передбачений законом. У такому випадку штраф становить 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 грн).

Хронологія подій

13 липня 2020 року президент України Володимир Зеленський виступив за довічне ув'язнення винуватців смертельних ДТП.

У серпні Міністерство інфраструктури запустило на сервісі відкритих даних транспортної галузі розділ, який містить актуальну інформацію щодо підвищення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

21 грудня Кабінет Міністрів затвердив нову державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року. У 2021 році на її реалізацію передбачено 2,4 млрд грн.

Ці кошти планується витратити на будівництво нових розв'язок кільцевого типу та освітлених пішохідних переходів зі світлофорами на вимогу; встановлення нових демпфуючих систем, комплексів «зважування під час руху» для автоматичного габаритно-вагового контролю та майданчиків для зупинки та зважування; розширення системи автофотовідеофіксації за рахунок нових 125 комплексів, а також придбання фантомів і спецавтомобілів для перевірки поліцією стану вулично-дорожньої мережі та техстану транспортних засобів.

21 жовтня Кабінет міністрів прийняв стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху до 2024 року, метою якої є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року.

1 грудня 2020 року Міністерство інфраструктури у 2021 році заявило про те, що планує ввести обов'язковий аудит безпеки для доріг міжнародного значення, а також продовжить розвивати сучасну інфраструктуру безпеки на дорогах.

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Автор: Павло Степанець