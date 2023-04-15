Уряд Канади ввів в санкційний список російську вантажну авіакомпанію "Волга-Дніпро".

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, Канада заявила про розширення санкції проти авіакомпаній агресора.

Як повідомляє Ch-Aviation, уряд Канади ввів в санкційний список російську вантажну авіакомпанію "Волга-Дніпро" і всі її дочірні компанії: AirBridgeCargo і Atan, а також Уральський завод цивільної авіації.

Також санкції введені проти Олексія Ісайкіна, засновника і донедавна власника групи компаній "Волга-Дніпро". Ісайкін продав компанію її керівництву в середині 2022 року, щоб уникнути санкцій.

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Група "Волга-Дніпро" та її дочірні авіакомпанії не входять в санкційні списки США або Євросоюзу, хоча і підпадають під загальні санкції, накладені на російський авіаційний сектор. Ці санкції забороняють будь-які угоди із західними компаніями. Санкції проти Ісайкіна ввела тільки Великобританія.

У перші дні російського вторгнення в Україну Канада заарештувала один з літаків "Волга-Дніпро", який знаходиться в аеропорту Торонто досі. Російській компанії пред'явили рахунок у $223 000 на оплату стоянки арештованого літака наприкінці 2022 року.

Уральський завод цивільної авіації внесений до санкційних списків США і Євросоюзу за обслуговування проектів Ростеха, який займається розробками в сфері військової авіації.

Війна в Україні та авіація агресора

У березні 2022 року Європа зупинила дію сертифікатів придатності літаків всіх авіакомпаній РФ. Також були анульовані сертифікати для навчальних центрів, авіації МНС Росії, російських компаній, що виконують техобслуговування повітряних суден.

За оцінкою Oliver Wyman, 76% іноземних літаків, експлуатованих російськими перевізниками, до цього ж 2033 року, будуть розібрані на запчастини. На початку 2023 року в Росії налічувалося 736 авіалайнерів, проте, згідно з прогнозом, їх число до 2026 року скоротиться вдвічі.

10 квітня 2023 року стало відомо про те, що вперше в історії через санкції Росія відправила свій літак на ремонт до Ірану.

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