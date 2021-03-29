Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро можна до 31 березня поточного року.

У київському метрополітені завершується термін дії транспортних (зелених) карток метро.

Читайте такожЄБРР виділяє 50 мільйонів євро на оновлення вагонів столичного метроПро це інформує КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

"Використати поїздки на безконтактних (зелених) картках метро можна до 31 березня поточного року, відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністрації №399 від 05.03.2020 року. Також із закінченням використання карток метро припиняється робота сервісних центрів підземки", - йдеться у повідомленні.

Сплатити за проїзд у громадському транспорті можна за допомогою:

Kyiv Smart Card;

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи;

мобільних додатків (Google Pay, Apple Pay, Kyiv Smart Сard);

разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

Для того, щоб скористатися е-квитком, можна придбати одноразовий QR-квиток або картку Kyiv Smart Card із можливістю поповнювати її поїздками зі знижкою.

Транспортна картка Kyiv Smart Card дає можливість купувати до 50 поїздок за один раз та економити до 1,5 гривні на кожній поїздці.

Інформація про поїздки зберігається після реєстрації картки в особистому кабінеті.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену.

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

у додатку Київ Цифровий

у касах метрополітену;

у терміналах самообслуговування у вестибюлях станцій метрополітену;

Одноразовий QR-квиток

Квиток можна використовувати у паперовому або електронному вигляді.

Придбати разовий QR-квиток можна:

у додатку Київ Цифровий;

у касах станцій метро або у терміналі самообслуговування

Що цьому передувало

Київський метрополітен цього року перевіз на 40% менше пасажирів у порівнянні з попереднім роком.

Минулого року 51 станцію столичного метро покрили швидкісним інтернетом.

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Автор: Андрій Кібальний