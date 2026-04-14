Українці можуть купувати квитки на потяги в Європі в 'Приват24': які країни доступні

Квитки на європейські залізниці у застосунку можна придбати українською мовою.

Українці можуть купувати квитки на поїзди між містами Європи безпосередньо у мобільному застосунку "Приват24".

Як повідомила пресслужба "ПриватБанку", з квітня продаж квитків на закордонні залізниці інтегровано безпосередньо у "Приват24" в розділі "Транспорт".

"Квитки доступні для поїздок у таких країнах, як Італія, Швейцарія, Іспанія, Польща, Німеччина, Словаччина, Чехія та Австрія. Також доступні міжміські залізничні рейси, що сполучають з Польщею, наприклад Варшава – Прага чи Відень – Варшава", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що новий сервіс орієнтований насамперед на українців, які через війну опинилися за кордоном або часто подорожують Європою. Квитки на європейські залізниці у застосунку можна придбати українською мовою з цілодобовою підтримкою банку.

"Укрзалізниця" спростила купівлю пільгових квитків для студентів. Відтепер студенти можуть придбати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку "Укрзалізниці". Наразі онлайн-квитки для студентів доступні у 19 регіонах країни.

З 1 квітня пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн без звернення до каси. Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира.

