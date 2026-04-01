'Укрзалізниця' суттєво спростила продаж квитків певній категорії пасажирів

Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира.

Відтепер пільгові квитки для пасажирів з інвалідністю можна придбати онлайн без звернення до каси. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Раніше для цього потрібно було їхати на вокзал, що створювало додаткові труднощі для пасажира", - ідеться в повідомленні.

Для того, щоб скористатися сервісом, потрібно оновити застосунок "Укрзалізниці", у профілі натиснути "Додати пільгу" та ввести номер посвідчення. За потреби варто увімкнути позначку "Людина на кріслі колісному".

У разі, якщо не вдається додати пільгу, в УЗ радять звернутися до Управління соціального захисту.

Зазначається, що після цього для пасажира та супроводжуючих відкриється доступ до місць у спеціальних купе, адаптованих насамперед для людей, які користуються кріслом колісним.

Відповідні вагони автоматично відображатимуться першими серед доступних варіантів. Також ці місця доступні для людей з порушеннями опорно-рухового апарату і пасажирів, які користуються іншими допоміжними засобами реабілітації (протези, милиці).

В УЗ додали, що наразі компанія має 54 вагони з інклюзивним купе, а також окремий інклюзивний вагон для подорожі 8 пасажирів, які користуються кріслом колісним або іншими засобами реабілітації.

У зв’язку зі зростанням пасажиропотоку наприкінці березня та на початку квітня УЗ призначила чотири додаткові поїзди на пікові дати та продовжила один з рейсів далекого сполучення до Яремче.

24 березня голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що через російські атаки по пасажирським поїздам в УЗ змінили протоколи безпеки. Відтепер потяги можуть зупиняти, а пасажирів евакуйовувати, щоб зберегти життя.

Раніше повідомлялося, що через вплив військових дій "Укрзалізниця" тимчасово скасувала курсування швидкісних пасажирських поїздів класу "Інтерсіті" сполученням Київ-Харків.

