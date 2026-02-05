Ціни на квитки на потяг зростуть, якщо купувати невчасно: яких вагонів це торкнеться

Нововведення торкнеться тільки вагонів СВ та 1-го класу поїздів Інтерсіті+.

Ціна на преміум-сегмент залізничних квитків "Укрзалізниці" залежатиме від низки чинників і зростатиме, зокрема, ближче до дати поїздки, заповненості потяга та сезону. Зміни мають запрацювати з квітня.

Про це під час онлайн-пресконференції повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Нову концепцію він назвав "динамічним ціноутворенням" і зазначив, що вона давно працює у Європі. Деяка частина білетів навіть буде дешевшою, запевняє управлінець.

Нововведення торкнеться тільки вагонів СВ та 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Вартість квитків на плацкарт, купе та 2-ий клас Інтерсіті залишиться без змін.

"Перше - сезонні коефіцієнти. Залізниця має яскраво виражену сезонність: у періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевшими. А в пікові місяці, як-от серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою", - розповів Перцовський.

Друге нововведення стосуватиметься коефіцієнтів у різні дні тижня. Так, найнижчі ціни будуть у непікові вівторок та середу, а найвищі - у п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Він пояснив:

"Третє нововведення - за скільки днів до відправлення купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше".

Ще один, четвертий коефіцієнт, буде залежати від наповнюваності. Ціна зростатиме, якщо заповненість поїзду перевищить 90%. Вірно і зворотне - якщо перед відправленням залишаться вільні місця, вона знижуватиметься.

"Квитки СВ - це ядро поїзда, які відкриваються відразу. Потім відкриваються інші, аби лишати гнучкість. Якщо ми бачимо, що десь квитки викуповують, ми можемо причепити додатковий вагон. Головне - дати максимум заповненості місць. Це все преміум-сегмент - для бабусь все буде добре", - запевняє Перцовський.

Разом зі зміною вартості преміум-квитків, залізниця також планує з весни запровадити нову систему відшкодування грошей при поверненні білетів. Тепер їх краще здавати за 15 діб, аби не втратити кошти.

Попереднє нововведення УЗ стосувалося можливості громадян безкоштовно подорожувати залізницею в непікові періоди за програмою УЗ-3000.

