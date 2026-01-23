Лише за день в повітрі зламались одразу три російські авіалайнери з пасажирами на борту

Цивільне авіабудування РФ перебуває у стані глибокої кризи.

Літак Boeing 757 російської авіакомпанії Azur Air, що виконував рейс з Пхукета до Барнаула, подав сигнал лиха і здійснив вимушену посадку в Китаї. На момент інцидента на борту літака перебувавали 238 пасажирів.

Видання The Moscow Times пише, що інформації про те, яка саме несправність вимагала екстреної посадки, немає. Це вже третій за день російський літак, який зіткнувся з поломкою під час польоту.

Вранці 23 січня Boeing 737, що виконував рейс з Калінінграда до Москви, здійснив аварійну посадку в аеропорту "‎Шереметьєво"‎ через проблеми зі стійкою шасі. Ніхто з пасажирів не постраждав.

А у ніч на 23 січня в аеропорту Красноярська здійснив екстрену посадку Boeing 737-800 авіакомпанії "‎Якутія"‎, що летів з Новосибірська. Авіалайнер запросив аварійну посадку через те, що в салоні почав знижуватися тиск.

Криза російської цивільної авіації - останні новини

Цивільне авіабудування РФ перебуває у стані глибокої кризи, що визнають самі росіяни. Після початку російсько-української війни "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ побудувала одиниці придатних до експлуатації авіалайнерів, хоча планувала створити більше ста.

До 2030 року російські перевізники можуть вивести з експлуатації сотні літаків Boeing і Airbus, що зумовлено, зокрема, відсутністю запчастин. Замінити ці літаки нічим.

Єдиною надією для росіян залишається співпраця з країнами глобального Півдня. Раніше стало відомо, що Москва просуває спільне виробництво пасажирських літаків Superjet та Іл-114 разом з Індією.

