Швидкісний Hyundai дозволить швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону.

Компанія "Укрзалізниця" з 19 грудня повертає традиційний сезонний "Інтерсіті+" №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

"Цей швидкісний Hyundai – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону", - йдеться в повідомленні українського залізничного монополіста.

Зазначається, що поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03. Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

Відео дня

В "Укрзалізниці" також відмітили, що завдяки "лижному експресу" тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення для мешканців Рівного на експрес до Славська.

"Укрзалізниця" - останні новини

У листопаді "Укрзалізниця" презентувала нові графіки та маршрути поїздів у внутрішньому сполученні та за кордон. Зокрема, за новим графіком руху з 15 грудня почне курсувати потяг №9/10 з Києва до Будапешта.

1 грудня стало відомо, що через заплановані ремонтні роботи на ділянці Коломия - Чернівці "Укрзалізниця" тимчасово змінить рух низки поїздів.

Вас також можуть зацікавити новини: