Безкоштовний евакуаційний поїзд відправиться о 20:00.

На 25 березня призначено ще один евакуаційний рейс із Дніпра до Львова. Він відправиться сьогодні о 20:00.

Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram.

"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Дніпра до Львова о 20:00", – йдеться в повідомленні.

Графік евакуаційних поїздів на 25 березня

Київ, вокзал Дарниця:

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;

16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.

Як повідомляв УНІАН, евакуаційний поїзд "Київ – Івано-Франківськ" 24 березня потрапив під обстріл поблизу Києва. У трьох вагонах повибивало вікна, постраждалих немає.

Днями в Укрзалізниці заявили, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися. Наприклад, нещодавно поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка обмежили до станції Харків.

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