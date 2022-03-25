На 25 березня призначено ще один евакуаційний рейс із Дніпра до Львова. Він відправиться сьогодні о 20:00.
Про це повідомила "Укрзалізниця" у своєму Telegram.
"Укрзалізниця" призначає додатковий евакуаційний рейс Інтерсіті+ з Дніпра до Львова о 20:00", – йдеться в повідомленні.
Графік евакуаційних поїздів на 25 березня
Київ, вокзал Дарниця:
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
- 11:30 – №209/210 Харків – Івано-Франківськ,
- 15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №290/289 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №292/291 Краматорськ – Львів.
Як повідомляв УНІАН, евакуаційний поїзд "Київ – Івано-Франківськ" 24 березня потрапив під обстріл поблизу Києва. У трьох вагонах повибивало вікна, постраждалих немає.
Днями в Укрзалізниці заявили, що у зв'язку з бойовими діями в різних регіонах України, маршрут поїздів може змінюватися. Наприклад, нещодавно поїзд 1/2 Івано-Франківськ – Костянтинівка обмежили до станції Харків.