Черги утворилися на пересадкових вузлах у центрі міста.

У столичному метрополітені попри карантин в години пік вранці та ввечері утворюються величезні натовпи пасажирів.

Відповідне відео, відзняте ввечері у вівторок, опубліковано у спільноті "Чарівний Київ" у Facebook.

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"Пересадкові станції Золоті Ворота та Льва Толстого зараз виглядають так. Минулої доби у Києві 789 людей інфікувалися коронавірусом і скоро столиця опиниться в червоній зоні. Але ви нікому, бо це секрет", - написав автор повідомлення.

Карантин та коронавірус у Києві: що відомо

У Києві за минулу добу виявили 789 нових хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19, 12 пацієнтів померли.

Раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, коли у Києві оголосять жорсткий карантин і закриють метро.

За даними ЗМІ, вже з наступного понеділка карантин в Україні буде значно посилено.

Столиця наразі перебуває у "помаранчевій" зоні карантину.

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Автор: Юрій Годован