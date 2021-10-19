Частину траси в напрямку Одеси перекриють повністю.

На трасі, що з'єднує столицю з Одесою, до кінця робочого тижня буде обмежено рух автотранспорту.

Про це попереджає Патрульна поліція Київської області.

"Тимчасове ускладнення руху на 15 км автодороги Київ - Одеса. Повідомляємо вас, що з 6-ї години ранку 18 жовтня до 17-ї години 22 жовтня 2021 року відбувається повне перекриття проїздної частини в напрямку міста Одеса, у зв’язку із будівництвом транспортної розв’язки", - йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що у вказані дні буде організовано рух однією смугою зустрічного напрямку.

"Шановні водії, просимо вас з розумінням поставитися до тимчасових обмежень й обрати інші маршрути руху", - звернулися до водіїв.

Нагадаємо, у липні цього року на трасі Київ-Одеса через зливи стався масштабний зсув ґрунту.

Нещодавно на трасі Київ-Одеса сталася смертельна аварія. Там унаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали.

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Автор: Юрій Годован