За попередньою інформацією, двоє пасажирів загинули, ще шестеро отримали травми.

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса. Там унаслідок зіткнення вантажівки та маршрутки загинули двоє людей, ще шестеро - постраждали.

Про це пізно ввечері в суботу, 9 жовтня, повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.

ДТП сталася на 455 км автодороги поблизу села Холодна Балка.

"45-річний водій вантажного автомобіля MAN, рухаючись в бік столиці, допустив зіткнення з рейсовим автобусом, що був попереду нього. Попередньо відомо, що в результаті аварії два пасажири маршрутки загинули, ще шестеро, серед яких один неповнолітній, зазнали травм різного ступеню тяжкості. Усіх постраждалих забрала "швидка", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України та затриманню водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Проїзд на ділянці траси ускладнено.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, в аварію потрапила маршрутка №51 "Одеса - Холодна Балка". Загиблі - чоловік і жінка 35-40 років. Одна молода дівчина втратила пальці на нозі, у ще однієї молодої дівчини - перелом тазу.

Як повідомляв УНІАН, у Києві на Броварському проспекті сталася серйозна ДТП з маршрутним автобусом і легковим авто. На відео з відеореєстратора видно, що авто вдарило маршрутку ззаду на швидкості. Від удару автобус відлетів убік, врізався в опору рекламного щита і перекинувся просто перед ще одним легковим авто.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова