Середня вартість скрапленого газу з початку року склала 11,15 гривні/літр.

Середня ціна на скраплений газ на АЗС у жовтні зросла на 7% і становила 12,6 гривні/літр.

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Про це передає консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Зазначається, що мережі OKKO, WOG і SOCAR поступово підвищували ціни на АЗС по всій країні до рівня 13,48-13,49 гривні/літр (+70-80 копійок/літр за місяць). У мережі Glusco ціна зросла на 5% - до 12,55 гривні/літр.

Хроніка подорожчання автогазу

За місяць на АЗС Avantage7 і "БРСМ-Нафта" в Києві автогаз подорожчав на 60 копійок / літр - до 12,05 гривні/літр і 12,79 гривні/літр.

Повідомляється, що таким чином, середня вартість скрапленого газу за 10 місяців 2020 року склала 11,15 гривні/літр. Аналогічний показник у 2019 році становив 12,22 гривні/літр. Тобто цього року автогаз на АЗС продавався на 8,7% дешевше. Така динаміка обумовлена низьким рівнем оптових цін в першій половині року через вплив низького попиту і падіння вартості на світовому ринку через пандемію Covid-19.

Що цьому передувало

Споживання скрапленого газу в Україні у 2019 році збільшилося на 11% у порівнянні з 2018 роком - до 2,03 мільйона тонн.

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Автор: Ігор Орел