Також запропоновано збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

Верховна Рада може зупинити безкоштовне розмитнення авто під час воєнного стану.

У парламенті зареєстрований законопроект №7311 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо окремих податків і зборів у період воєнного, надзвичайного стану, яким пропонується скасувати звільнення від ввізного мита на імпорт автомобілів та пільги для гуманітарної допомоги.

Одним зі співавторів законопроекту виступив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

При цьому в пояснювальній записці Данило Гетманцев і Галина Третьякова нарікають на ввезення "цілих трьох тисяч авто" за пільговою процедурою.

Даним законопроектом також запропоновано збільшити розмір військового збору з 1,5 до 3 відсотків.

Раніше в інтерв'ю НВ Гетманцев заявляв:"Мало хто шукає машину для покупки під час війни, а комерційні структури, використовуючи ці пільги, завозять на територію України автомобілі для подальшого перепродажу".

Війна в Україні та розмитнення "євроблях":

12 травня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони, що спрощують процедуру розмитнення авто на єврономерах. 12 червня вони набули чинності. Згідно з новими правилами, пільгово оформити автомобіль дозволялося протягом 180 днів з моменту вступу в силу законів. З 11 листопада водіїв нерозмитнених "євроблях" почали штрафувати.

8 лютого закінчився термін дії законів України від 15.04.2022 №1402-IX та 1403-IX, які передбачали тимчасове спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

З 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації. Для учасників АТО / ООС термін пільгового розмитнення був продовжений до лютого 2022 року.

В Україні 1 січня 2022 року набрав чинності "ресурсний" закон №1914-IX, який передбачено зміни в процедурі митного оформлення автомобілів на єврономерах. Зокрема, власникам "євроблях" з Росії дозволили проходити оформлення без перезаїзду, на внутрішніх митницях.

9 лютого 2022 року, в Україні завершився останній етап пільгового розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією, який поширювався на учасників АТО / ООС.

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

Постановами Кабміну №329 від 20 березня та №344 від 22 березня 2022 року було спрощено ввезення товарів з-за кордону України.

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