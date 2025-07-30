Нові крісла допоможуть знизити загальну вагу літака і заощадити паливо.

Найбільший авіаперевізник Польщі LOT кардинально змінить крісла в нових літаках Boeing 737 MAX 8 і Airbus A220. Перші оновлені літаки з'являться вже наприкінці цього року.

Видання Avia News пише, що авіакомпанія замовила 14 000 тонких пасажирських крісел, які розробила німецька компанія Recaro, відома своїми комфортними рішеннями. Зазначається, що таке рішення дасть змогу скоротити логістичні витрати.

При цьому кожне крісло обладнане роз'ємом USB Type-C потужністю 60 Вт, який може заряджати як смартфони, так і ноутбуки. Крім відкидного столика на кріслах передбачена окрема кришка-полиця, на яку можна поставити напій і закріпити смартфон або планшет.

Відео дня

Крім цього, кожне пасажирське місце має регульований підголівник-подушку, який забезпечує додаткову підтримку шиї та голови.

З огляду на те, що традиційні сині крісла важать менше ніж 10 кілограмів, то це рішення зменшить загальну вагу літака і допоможе в підсумку заощадити пальне, а конструкція сидінь спрощує їхнє технічне обслуговування і знижує витрати на нього.

На думку експертів, синій колір змушує людей почуватися спокійно і розслаблено.

Експерти з психології кольору пояснюють, що синій - це колір, який асоціюється зі світом, це колір спокійного моря та чистого неба, що асоціюються з внутрішньою безтурботністю, спокоєм і ясністю. Синій колір також уповільнює серцебиття і дихання.

Крім того, на синіх сидіннях менш помітні забруднення.

Вас також можуть зацікавити новини: