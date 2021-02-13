У ДСНС повідомили, в яких областях діють обмеження руху на дорогах через негоду.

У Рівненській області наразі діють обмеження руху для всього транспорту на автодорогах державного значення, у Волинській, Івано-Франківській – на ділянках доріг для вантажівок, у Вінницькій – також для маршрутного транспорту.

Читайте такожНегода в Україні: у двох областях обмежили рух вантажівокПро це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За оперативною інформацією ДСНС, проїзд дорогами загального користування в основному забезпечено.

Водночас у деяких областях рух великовагового та великогабаритного автотранспорту обмежено для забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки.

У Волинській області рух вантажівок обмежено на автодорогах Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-02 Піща-Козин (ділянка Володимир-Волинський-Павлівка) та Т-03-05 Нововолинськ-Локачі (ділянка Павлівка-Локачі); в Івано-Франківській – Р-24 Татарів-Камянець-Подільський (ділянка м. Коломия – м. Городенка) та Р-20 Снятин-Тязів (ділянка м. Снятин – м. Городенка); у Вінницькій – М-21 Виступовичі-Житомир-Могилів-Подільський (ділянка м. Жмеринка – м. Могилів-Подільський), Т-02-03 Погребище-Турбів-Сквира (ділянка смт Турбів – м. Погребище), Т-02-12 Вінниця-Шпиків-Комаргород (ділянка смт Тиврів – смт Шпиків).

У Вінницькій області через сильні пориви вітру та утворення переметів на всіх автодорогах загального користування в межах області також вводиться обмеження руху, крім вантажівок, для транспортних засобів загального користування, а в Рівненській – на автодорогах державного значення в межах Рівненської області для всіх транспортних засобів, крім спеціалізованої техніки.

Для розчистки доріг від Служби автомобільних доріг залучено близько 1 тис. 700 осіб та 1 тис. 430 одиниць техніки.

З початку негоди рятувальники вивільнили зі снігових заметів понад 1 тис. 850 транспортних засобів, зокрема 64 карети швидкої медичної допомоги та 51 автобус. Надано допомогу понад 3 тис. 400 особам. Від ДСНС залучалось 1 тис. 600 осіб та 450 одиниць техніки.

За даними ДСНС на 16:00, невеликий сніг спостерігався місцями в Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

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Автор: Юлія Петриченко