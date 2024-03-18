Нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице - це Словаччина - о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35.

АТ "Укрзалізниця" запускає новий міжнародний маршрут Прага - Чоп. Як повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, перший рейс вирушить з Праги вже 27 березня.

"Запускається міжнародний маршрут у співпраці з чеським RegioJet. Він поєднає столицю Чехії з прикордонним українським містом Чоп, яке є важливим залізничним хабом у сполученні України та ЄС. Щоб мешканці сусідніх регіонів змогли легше дістатися Чопа, "Укрзалізниця" забезпечить стикувальні маршрути та призначить спеціальний пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород", - заявили у відомстві.

Зазначається, що нічний поїзд Прага - Чоп вирушатиме з Праги о 21:52, з Кошице - це Словаччина - о 06:38 ранку та прибуватиме до Чопа о 10:35. У зворотному напрямку відправлення з Чопа о 17:35, з Кошице о 21:37, прибуття до Праги о 05:46 наступної доби.

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В міністерстві також поінформували, що у поїзді передбачені вагони з місцями для сидіння, а також спальні місця. Вартість квитків залежить від дня поїздки й у середньому становить близько 1060 грн за сидяче місце або 1700 грн за спальне місце. Придбати квитки можна на сайті перевізника.

"А пересадковий поїзд №345/346 Чернівці - Чоп - Ужгород вирушатиме з Чернівців щоденно о 05:30, прямуватиме через Івано-Франківськ, Стрий, Мукачево, Чоп, а прибуватиме до Ужгорода о 17:20. У зворотному напрямку відправлення з Ужгорода об 11:05. Квитки на цей поїзд незабаром будуть доступні в застосунку та чат-ботах Укрзалізниці, на сайті та в касах вокзалів", - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що новий празький рейс доповнить вже популярний пересадковий маршрут з Чехії через польську станцію Перемишль.

Новини "Укрзалізниці" - деталі

18 березня "Укрзалізниця" розпочала продаж квитків онлайн на поїзди сполученням "Україна – Австрія". Відтепер пасажирам доступні такі варіанти купівлі квитків у зазначеному сполученні: "Київ – Відень": квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" з верифікацією акаунту через Дію.Підпис; "Чоп – Відень": онлайн у мобільному застосунку "Укрзалізниці" та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні "Україна – Угорщина" на поїзди, що прямують територією сусідньої країни транзитом до Австрії, тобто "Київ – Будапешт – Відень" та "Чоп – Будапешт – Відень".

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